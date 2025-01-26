روسيا تسقط 15 طائرة مسيرة وتدمر زورقين

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن أنظمة الدفاعات الجوية دمرت 15 طائرة مسيرة كما دمرت زورقين مسيرين في البحر الأسود.

وأضافت الوزارة أن الدفاعات أسقطت ثماني طائرات مسيرة فوق منطقة ريازان وست طائرات مسيرة في منطقة كورسك وواحدة فوق بيلغورود.

وقال بافل مالكوف حاكم منطقة ريازان، اليوم الأحد، إن أحدث هجوم بطائرات مسيرة على المنطقة لم يسفر عن وقوع إصابات لكن السلطات ما زالت تقيم حجم الأضرار.

كانت مصادر قالت لوكالة رويترز للأنباء إن هجوما بطائرات مسيرة على مصفاة نفط روسية في مدينة ريازان يوم الجمعة أسفر عن اندلاع حريق وألحق أضرارا بمعدات في واحدة من أكبر المصافي الروسية.