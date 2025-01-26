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مرشح لمنصب مستشار ألمانيا يحذر من تشديد سياسة الهجرة

روبرت هابيك، مرشح حزب الخضر لمنصب مستشار ألمانيا أمام تجمع لأنصاره
26 يناير 2025 18:10

حذر روبرت هابيك، مرشح حزب الخضر لمنصب مستشار ألمانيا، اليوم الأحد، بشدة من خطط المحافظين لتشديد سياسة الهجرة.
يشغل هابيك في الحكومة الألمانية الحالية، منصب وزير الاقتصاد وحماية المناخ بالإضافة إلى منصب نائب المستشار أولاف شولتس.
وخلال مؤتمر حزب الخضر في العاصمة برلين، دعا هابيك إلى تعاون الأحزاب الديمقراطية، مؤكدا أن "القدرة على التوصل إلى اتفاق لا تعني التصلب في المواقف، ولا تعني أيضا مبدأ كل أو مت، بمعنى: إما أن توافقوا أو سأتحالف مع اليمينيين المتطرفين".
وأردف هابيك في خطابه، الذي حظى باحتفاء من قبل مندوبي الحزب "هذا ليس موقفا وسطيا، بل أيديولوجيا". يذكر أن مرشح الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار، فريدريش ميرتس، يسعى إلى التوصل إلى توافق مع حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر بشأن خططه الرامية إلى تشديد سياسة الهجرة.
وفي أعقاب وقوع هجوم الطعن القاتل في مدينة أشافنبورج يوم الأربعاء الماضي، أعلن ميرتس أنه سيقدم الأسبوع المقبل طلبات متعلقة بالهجرة إلى البرلمان، وقال "سنقدمها بغض النظر عن من سيؤيدها".
في الوقت نفسه، أكدت كتلة الاتحاد المسيحي في نصوص الطلبات المقدمة أنها تنأى بنفسها عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

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المصدر: د ب أ
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك
المستشار الألماني
اليمين المتطرف
اليمين
الهجرة
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