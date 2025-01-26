رئيس كولومبيا يردّ على ترحيل مهاجرين من أميركا

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، اليوم الأحد، إنه لن يسمح للطائرات العسكرية القادمة من الولايات المتحدة، والتي تحمل مهاجرين في رحلات ترحيل، بالهبوط في البلاد.

أعلن بيترو، منع دخول طائرات عسكرية أميركية تقلّ مهاجرين مرحَّلين من الولايات المتحدة، وأكد أنّه لن يقبل إلا الرحلات المدنية التي تعامِل المهاجرين "في شكل لائق".

وقال بيترو، على منصة "إكس"، إنّ "المهاجر ليس مجرما ويجب معاملته في شكل لائق يستحقه الإنسان"، مضيفا "لهذا السبب، قمت بإرجاع الطائرات العسكرية الأميركية التي تنقل مهاجرين كولومبيين".

وأوضح أنّه سيستقبل المهاجرين في "طائرات مدنية... ولن يتم التعامل معهم كمجرمين".

وبدأت الولايات المتحدة، قبل أيام، ترحيل مئات المهاجرين غير النظاميين في طائرات عسكرية، فيما أعلن البيت الأبيض إطلاق "أكبر عملية ترحيل جماعي في التاريخ".

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، في منشور على منصة "إكس"، إنّ "إدارة ترامب أوقفت 538 مهاجرا مجرما غير نظامي"، مضيفة أنّه تمّ ترحيل "المئات" في طائرات عسكرية.

وأضافت أنّ "أكبر عملية ترحيل جماعي في التاريخ جارية. قطعت وعود وتمّ الوفاء بها"، بعد بضعة أيام فقط على تنصيب ترامب.

كان ترامب وعد، خلال الحملة الانتخابية، بشنّ حملة صارمة على الهجرة غير النظامية، وبدأ ولايته الثانية بسلسلة من القرارات التنفيذية التي تهدف إلى إصلاح عملية الدخول إلى الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، وقّع قرارات لإعلان "حالة طوارئ وطنية" عند الحدود الجنوبية، كما أعلن نشر المزيد من القوات في المنطقة، متعهّدا بترحيل "أجانب مجرمين".