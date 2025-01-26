الإثنين 27 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس كولومبيا يردّ على ترحيل مهاجرين من أميركا

ترحيل مهاجرين من الولايات المتحدة
26 يناير 2025 19:30

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، اليوم الأحد، إنه لن يسمح للطائرات العسكرية القادمة من الولايات المتحدة، والتي تحمل مهاجرين في رحلات ترحيل، بالهبوط في البلاد.
أعلن بيترو، منع دخول طائرات عسكرية أميركية تقلّ مهاجرين مرحَّلين من الولايات المتحدة، وأكد أنّه لن يقبل إلا الرحلات المدنية التي تعامِل المهاجرين "في شكل لائق". 
وقال بيترو، على منصة "إكس"، إنّ "المهاجر ليس مجرما ويجب معاملته في شكل لائق يستحقه الإنسان"، مضيفا "لهذا السبب، قمت بإرجاع الطائرات العسكرية الأميركية التي تنقل مهاجرين كولومبيين".
وأوضح أنّه سيستقبل المهاجرين في "طائرات مدنية... ولن يتم التعامل معهم كمجرمين". 
وبدأت الولايات المتحدة، قبل أيام، ترحيل مئات المهاجرين غير النظاميين في طائرات عسكرية، فيما أعلن البيت الأبيض إطلاق "أكبر عملية ترحيل جماعي في التاريخ".
وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، في منشور على منصة "إكس"، إنّ "إدارة ترامب أوقفت 538 مهاجرا مجرما غير نظامي"، مضيفة أنّه تمّ ترحيل "المئات" في طائرات عسكرية.
وأضافت أنّ "أكبر عملية ترحيل جماعي في التاريخ جارية. قطعت وعود وتمّ الوفاء بها"، بعد بضعة أيام فقط على تنصيب ترامب.
كان ترامب وعد، خلال الحملة الانتخابية، بشنّ حملة صارمة على الهجرة غير النظامية، وبدأ ولايته الثانية بسلسلة من القرارات التنفيذية التي تهدف إلى إصلاح عملية الدخول إلى الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، وقّع قرارات لإعلان "حالة طوارئ وطنية" عند الحدود الجنوبية، كما أعلن نشر المزيد من القوات في المنطقة، متعهّدا بترحيل "أجانب مجرمين".

أخبار ذات صلة
البيت الأبيض: أميركا لن تفرض عقوبات على كولومبيا بعد القبول بمطالب ترامب
ترامب يعلّق على رفض كولومبيا استقبال مهاجرين مرحّلين
المصدر: وكالات
ترحيل المهاجرين
الإدارة الأميركية
كولومبيا
غوستافو بيترو أوريغو
رئيس كولومبيا
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
الوصل ينطلق بقوة «المتوالية التاسعة» في «البطولة الأغلى»
الرياضة
الوصل ينطلق بقوة «المتوالية التاسعة» في «البطولة الأغلى»
اليوم 12:30
الصين تستضيف أول سباق بين البشر والروبوتات في العالم
الترفيه
العالم يترقب أول سباق بين البشر والروبوتات
اليوم 12:17
سينر يحتفظ بقمة التصنيف العالمي للتنس
الرياضة
سينر يحتفظ بقمة التصنيف العالمي للتنس
اليوم 11:53
شراكة بين "نوابغ العرب" و"جامعة الإمارات" لتمكين جيل جديد من العقول العربية
علوم الدار
شراكة بين "نوابغ العرب" و"جامعة الإمارات" لتمكين جيل جديد من العقول العربية
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©