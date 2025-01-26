الإثنين 27 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تواصل التقدم في جبهات القتال

آثار نعارك وقصف في منطقة دونيتسك
26 يناير 2025 20:17

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أن قواتها سيطرت على بلدة "فيليكا نوفوسيلكا" في منطقة دونيتسك الواقعة في شرق أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها قادت "أعمالا هجومية" وسيطرت على بلدة فيليكا نوفوسيلكا الواقعة في غرب منطقة دونيتسك.
تقع هذه البلدة قرب خط المواجهة الجنوبي في أوكرانيا والذي لم يشهد تغيّرات كبيرة.
وتتقدّم القوات الروسية الأفضل تسليحا والأكثر عددا مقارنة بالجيش الأوكراني، في الجبهة الشرقية منذ أكثر من عام، وتسارع تقدمها منذ الخريف الماضي.
ويحاول الطرفان تعزيز مواقعهما مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة، إذ ازدادت التكهنات في شأن مفاوضات سلام محتملة منذ انتخابه.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تجلي عائلات مع تقدم القوات الروسية
روسيا تواصل التقدم في جبهات القتال داخل أوكرانيا
المصدر: آ ف ب
دونيتسك
دونتسك
السيطرة على قرية
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
الوصل ينطلق بقوة «المتوالية التاسعة» في «البطولة الأغلى»
الرياضة
الوصل ينطلق بقوة «المتوالية التاسعة» في «البطولة الأغلى»
اليوم 12:30
الصين تستضيف أول سباق بين البشر والروبوتات في العالم
الترفيه
العالم يترقب أول سباق بين البشر والروبوتات
اليوم 12:17
سينر يحتفظ بقمة التصنيف العالمي للتنس
الرياضة
سينر يحتفظ بقمة التصنيف العالمي للتنس
اليوم 11:53
شراكة بين "نوابغ العرب" و"جامعة الإمارات" لتمكين جيل جديد من العقول العربية
علوم الدار
شراكة بين "نوابغ العرب" و"جامعة الإمارات" لتمكين جيل جديد من العقول العربية
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©