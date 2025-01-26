روسيا تواصل التقدم في جبهات القتال

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أن قواتها سيطرت على بلدة "فيليكا نوفوسيلكا" في منطقة دونيتسك الواقعة في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها قادت "أعمالا هجومية" وسيطرت على بلدة فيليكا نوفوسيلكا الواقعة في غرب منطقة دونيتسك.

تقع هذه البلدة قرب خط المواجهة الجنوبي في أوكرانيا والذي لم يشهد تغيّرات كبيرة.

وتتقدّم القوات الروسية الأفضل تسليحا والأكثر عددا مقارنة بالجيش الأوكراني، في الجبهة الشرقية منذ أكثر من عام، وتسارع تقدمها منذ الخريف الماضي.

ويحاول الطرفان تعزيز مواقعهما مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة، إذ ازدادت التكهنات في شأن مفاوضات سلام محتملة منذ انتخابه.