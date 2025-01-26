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بعد الحرائق.. الأمطار تجتاح لوس أنجليس

فرق إطفاء تضع أكياسا مليئة بالتراب استعدادا للأمطار في لوس أنجليس
26 يناير 2025 21:08

اجتاحت جنوب كاليفورنيا أمطار تشتد الحاجة إليها لمساعدة رجال الإطفاء الذين لا يزالون يكافحون عدة حرائق، رغم أن الطقس الممطر يجلب أيضا خطر الانهيارات الأرضية.
ويتوقع أن تتلقى مقاطعتا لوس أنجليس وفينتورا ما يصل إلى 1,25 بوصة (3,2 سنتيمترا) من الأمطار حتى غد الاثنين، مع احتمال وصول الكمية إلى 2 بوصة في المناطق الجبلية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عن خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا من الفيضانات لمناطق الحرائق في مقاطعة لوس أنجليس.
يعد سقوط الأمطار مصدر ارتياح لمنطقة لم تشهد أمطارا غزيرة منذ أبريل الماضي. حيث ساهمت التلال الجافة في تغذية سلسلة من حرائق الغابات المدمرة التي قضت على آلاف المنازل والأعمال التجارية، مما جعلها واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
ويزداد خطر الانهيارات الأرضية أو الفيضانات في المناطق التي أزيل منها الغطاء النباتي بسبب الحرائق.

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المصدر: د ب أ
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لوس أنجليس
أمطار
حرائق غابات
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