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30 قتيلاً بعمليات أمنية في باكستان

عناصر من قوات الأمن الباكستاني (أرشيفية)
27 يناير 2025 00:58

إسلام آباد (وكالات)

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تمكنت قوات الأمن الباكستانية، أمس، من القضاء على 30 مسلحاً من العناصر الإرهابية خلال عمليات أمنية نفذتها في إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.
وأفادت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان، أن العمليات الأمنية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية في مناطق «لكي مروت» و«كرك» و«باغ»، وتم خلالها مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة من الإرهابيين، مشيراً إلى أن الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم كانوا متورطين في العديد من الأنشطة الإرهابية التي طالت قوات الأمن والمدنيين الأبرياء.
وجدد البيان عزم قوات الأمن على مواصلة عمليات التمشيط ضد العناصر الإرهابية للقضاء على خطر الإرهاب من البلاد.
وفي سياق منفصل، أدى انفجار وقع على جانب الطريق في جنوب غرب باكستان، إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة سبعة آخرين، بحسب ما أكدته السلطات في بيان لها، أمس. وأفادت قناة «جيو» الباكستانية التلفزيونية بأن الحادث وقع على طريق سريع، عندما مرت حافلة ركاب، بسيارة محملة بالمتفجرات كانت متوقفة على جانب الطريق.

باكستان
الجيش الباكستاني
قوات الأمن الباكستانية
مكافحة الإرهاب
العناصر الإرهابية
خيبر بختونخواه
إقليم خيبر بختونخوا في باكستان
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