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إسرائيل تقرر هدم منازل قرية كاملة في بيت لحم

مستوطنة إسرائيلية في بيت لحم (أرشيفية)
27 يناير 2025 00:58

رام الله (الاتحاد)

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قررت السلطات الإسرائيلية، أمس، هدم جميع المنازل في قرية «النعمان» شرق بيت لحم بالضفة الغربية.
وأفاد رئيس مجلس قروي النعمان جمال الدرعاوي لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن القوات الإسرائيلية رفقة موظفين من بلدية القدس اقتحموا القرية، وألصقوا إخطارات على واجهات 45 منزلاً مأهولاً، يتضمن هدمها بحجة عدم الترخيص، علماً بأنها بنيت ما قبل عام 1948، وآخر منزل بني عام 1993.
وأضاف الدرعاوي أن «السياسة الإسرائيلية تهدف إلى تهجير سكان القرية وضمها لحدود بلدية القدس».
وأشار إلى أنه قبل عام ونصف العام أقرت المحكمة الإسرائيلية العسكرية بفرض ضريبة الأملاك «الأرنونا» على جميع المنازل في القرية، عن 6 سنوات سابقة، حيث تم دفع ما بين 30 - 60 ألف شيكل، عن كل منزل.
وتقع قرية «النعمان» شرقي محافظة بيت لحم، وتبعد عن مركز المدينة حوالي 4.5 كيلو متر، ويحدها من الشرق أراضي قرية «الخاص»، ومن الشمال أراضي بلدة «صور باهر» في القدس، ومن الغرب والجنوب مدينة «بيت ساحور». وأشار الدرعاوي إلى أن القرية تتكون من المنازل الـ45 المراد هدمها، مساحتها 1500 دونم وعدد سكانها 150 فرداً، ومنازلها مشيدة من الحجر القديم، مبينا أنه لـ«مواجهة مخططات ضمها لحدود بلدية الاحتلال في القدس، تم تأسيس مجلس قروي لها عام 2013».

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