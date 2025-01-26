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منع عشرات آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى شمال غزة

نازحون في انتظار السماح لهم بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة (رويترز)
27 يناير 2025 00:58

غزة (الاتحاد)

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أفاد الدفاع المدني في غزة، أمس، أن إسرائيل منعت عشرات آلاف النازحين الفلسطينيين من العودة من جنوب القطاع إلى شماله.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل: «الاحتلال يمنع عشرات آلاف الفلسطينيين النازحين من العودة إلى شمال قطاع غزة»، مبيناً أن «الجيش الإسرائيلي مازال يغلق مفترق نتساريم على طريق الرشيد الساحلي». 
وقال شهود إن طوابير من الناس في مناطق وسط غزة تنتظر على طول الطرق الرئيسية المؤدية إلى الشمال، بعضها في سيارات وبعضها سيرا على الأقدام.
وقال شهود إن كثيرين قضوا الليل على طريق صلاح الدين، الطريق الرئيسي الممتد من الشمال إلى الجنوب وعلى الطريق الساحلي المؤدي إلى الشمال، في انتظار عبور المواقع العسكرية الإسرائيلية في ممر نتساريم الذي يمر عبر وسط قطاع غزة.
ووقفت المركبات والشاحنات وعربات التوكتوك ذات الثلاث عجلات محملة بأكثر من طاقتها بحشايا النوم والطعام والخيام التي كانت تؤوى النازحين لأكثر من عام في المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع، بينما كان المتطوعون يوزعون الماء والغذاء.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وسطاء مصريين وقطريين وبدعم من الولايات المتحدة، تسمح إسرائيل للفلسطينيين النازحين من منازلهم في الشمال بالعودة إلى ديارهم.

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