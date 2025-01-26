جوزيف عون: سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة

يروت (الاتحاد)

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، أن سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة، فيما دعا إلى ضبط النفس والثقة بقوات الجيش لتأمين عودة السكان الآمنة إلى الجنوب.

وقال عون، في بيان توجه فيه إلى أهالي الجنوب: «أدعوكم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة اللبنانية الحريصة على حماية سيادتنا وأمننا وتأمين عودتكم الآمنة إلى منازلكم وبلداتكم».

وأوضح، أنه يقوم بمتابعة الموضوع على أعلى المستويات لضمان حقوقهم وكرامتهم.

كما توجه الرئيس اللبناني لأهل الجنوب بالقول «الجيش اللبناني معكم دائماً حيثما تكونون يكون، وسيظل ملتزماً بحمايتكم وصون أمنكم».