ترامب يعلّق على رفض كولومبيا استقبال مهاجرين مرحّلين

رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، على قرار كولومبيا رفض استقبال طائرتين عسكريتين أميركيتين كانتا تقلان مهاجرين مرحّلين من الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الجمهوري، في منشور على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي المملوكة له، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات مصرفية ومالية طارئة ورسوما جمركية طارئة على كولومبيا بسبب هذا القرار بنسبة 25 بالمئة على جميع السلع الكولومبية القادمة إلى الولايات المتحدة وسترفعها إلى 50 بالمئة في غضون أسبوع واحد.

ترحيل مهاجرين من الولايات المتحدة

كان الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو رفض هبوط "الطائرات العسكرية الأميركية التي تنقل مهاجرين كولومبيين".

وقال بيترو إن "المهاجر ليس مجرما ويجب معاملته في شكل لائق يستحقه الإنسان"

وأوضح ترامب أنّ "رفض بيترو لهذه الرحلات عرّض الأمن القومي والسلامة العامة للولايات المتحدة للخطر. لذلك، وجّهت إدارتي لاتخاذ تدابير انتقامية عاجلة وحاسمة على الفور"، بينها أيضا منع مسؤولين في الحكومة الكولومبية من السفر إلى الولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الأميركي أن هذه الإجراءات على كولومبيا "هي مجرد بداية"، مضيفا "لن نسمح للحكومة الكولومبية بانتهاك التزاماتها القانونية فيما يتعلق بقبول وعودة المجرمين الذين أجبروهم على الدخول إلى الولايات المتحدة".