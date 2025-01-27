كوريا الجنوبية تكشف التفاصيل الأولية عن حادث الطائرة المنكوبة

قال مسؤول اليوم الاثنين إن السلطات الكورية الجنوبية التي تحقق في تحطم طائرة جيجو إير الشهر الماضي قدمت تقريراً أولياً عن الحادث إلى وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة وإلى سلطات الولايات المتحدة وفرنسا وتايلاند.



وجاء في التقرير الذي صدر اليوم أن التحقيق في أسوأ كارثة جوية على أراضي البلاد لا يزال مستمراً ويركز على دور "اصطدام طيور" بالطائرة ويشمل أيضاً تحليل المحركات والهياكل التي تتضمن أجهزة لتوجيه الطائرات خلال الهبوط.



وقال التقرير "الهدف من التحقيق الشامل هو تحديد السبب الدقيق للحادث".



وتطلب منظمة الطيران المدني الدولي، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، من المحققين في حوادث الطيران إعداد تقرير أولي في غضون 30 يوماً من الحادث وتحث على نشر التقرير النهائي في غضون 12 شهراً.





وكانت الطائرة وهي من طراز بوينج 737-800 قادمة من بانكوك وخلال محاولتها الهبوط اضطرارياً بدون عجلات في مطار موان بكوريا الجنوبية انحرفت عن المدرج واصطدمت بجدار خرساني مما أدى إلى انفجارها ومقتل 179 شخصاً من بين 181 كانوا على متنها.



