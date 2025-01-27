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الصين والهند تدعوان إلى تعزيز علاقاتهما

وزير الخارجية الصيني وانج يي
27 يناير 2025 17:33

حث وزيرا خارجية الصين والهند بلديهما على تقديم المزيد من الدعم المتبادل خلال لقائهما اليوم الاثنين في العاصمة الصينية بكين.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن وزير الخارجية الصيني وانج يي قال لنظيره الهندي فيكرام ميسري إنه يتعين على الجانبين "اغتنام الفرصة والالتقاء في منتصف الطريق واستكشاف المزيد من الإجراءات الموضوعية والسعي لفهم ودعم وتحقيق بعضنا البعض بدلا من الشك والنفور واستهلاك بعضنا البعض".
ونقلت الوكالة عن ميسري القول إن العملاقين النوويين "تمكنا بصورة ملائمة من إدارة وحل الخلافات، وشجعا على استئناف التعاون العملي في عدة مجالات".
وتشهد العلاقات بين البلدين حالة من الاسترقرار منذ الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة في روسيا. 

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