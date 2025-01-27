روسيا تحرز تقدما في منطقة كورسك

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أنها استعادت السيطرة على بلدة "نيكولاييفو دارينو" الصغيرة التي سيطرت عليها القوات الأوكرانية خلال هجومها عبر الحدود على منطقة كورسك في أغسطس الماضي.

فوجئت موسكو عندما بدأت كييف توغلها في 6 أغسطس 2024 لكنها استعادت الأراضي تدريجيا وأوقفت تقدم أوكرانيا وأرسلت تعزيزات إلى المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية "خلال العمليات الهجومية، حررت وحدات من مجموعة قوات الشمال بلدة نيكولاييفو دارينو" التي تقع مباشرة على الحدود.

وأجلي آلاف الأشخاص من منطقة كورسك منذ أن شنت أوكرانيا هجومها.

وقال مصدر في الجيش الأوكراني في نوفمبر إن كييف لا تزال تسيطر على 800 كيلومتر مربع من المنطقة الحدودية الروسية، وكانت في السابق تسيطر على حوالي 1400 كيلومتر مربع.