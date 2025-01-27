الأربعاء 29 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تحرز تقدما في منطقة كورسك

دبابة تطلق النيران في منطقة كورسك في روسيا (أرشيفية)
27 يناير 2025 19:27

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أنها استعادت السيطرة على بلدة "نيكولاييفو دارينو" الصغيرة التي سيطرت عليها القوات الأوكرانية خلال هجومها عبر الحدود على منطقة كورسك في أغسطس الماضي.
فوجئت موسكو عندما بدأت كييف توغلها في 6 أغسطس 2024 لكنها استعادت الأراضي تدريجيا وأوقفت تقدم أوكرانيا وأرسلت تعزيزات إلى المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية "خلال العمليات الهجومية، حررت وحدات من مجموعة قوات الشمال بلدة نيكولاييفو دارينو" التي تقع مباشرة على الحدود.
وأجلي آلاف الأشخاص من منطقة كورسك منذ أن شنت أوكرانيا هجومها.
وقال مصدر في الجيش الأوكراني في نوفمبر إن كييف لا تزال تسيطر على 800 كيلومتر مربع من المنطقة الحدودية الروسية، وكانت في السابق تسيطر على حوالي 1400 كيلومتر مربع.

أخبار ذات صلة
روسيا تواصل التقدم في جبهات القتال
روسيا تواصل التقدم في جبهات القتال داخل أوكرانيا
المصدر: آ ف ب
كورسك
السيطرة على قرية
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اليوم 11:32
نازحون ينتظرون فحص مركباتهم أثناء عودتهم إلى منازلهم في شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
آلاف النازحين يستأنفون العودة إلى شمال غزة
29 يناير 2025
أحد سكان قرية يارون يتحدث مع جنود لبنانيين منتشرين لمنع دخول البلدة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تنديد أممي باستخدام «القوة المميتة» ضد العائدين بجنوب لبنان
29 يناير 2025
أحد الميادين بالعاصمة السورية دمشق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وصول أول وفد روسي رفيع المستوى إلى سوريا
29 يناير 2025
مبنى المؤسسة العامة للنفط في طرابلس (رويترز)
الأخبار العالمية
«المؤسسة الوطنية للنفط»: العمل مستمر في موانئ ليبيا
29 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©