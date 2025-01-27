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الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل
27 يناير 2025 19:43

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات التي فرضها التكتل على روسيا على خلفية أزمة أوكرانيا، بعدما وافقت المجر على الخطوة التي عطلتها لأسابيع.
وكتبت كايا كالاس مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للتو على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا مجددا".
وينبغي أن يوافق أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27 بالإجماع على تمديد العقوبات كل ستة أشهر، ويصادف الموعد التالي لذلك في 31 يناير.
كانت قد رفضت إعطاء الضوء الأخضر للتمديد الأخير.
وأصر رئيس الوزراء فيكتور أوربان على أن تدفع بروكسل، أوكرانيا إلى إعادة فتح خط أنابيب للغاز يمتد إلى أوروبا الوسطى.
وللتغلب على موقف بودابست، أصدرت المفوضية الأوروبية بيانا قالت فيه إنها على استعداد لإشراك المجر وسلوفاكيا في محادثات مع كييف بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا.
وأضافت المفوضية أنها "ستتواصل مع أوكرانيا لطلب ضمانات بشأن صيانة إمدادات خطوط أنابيب النفط للاتحاد الأوروبي".
وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في منشور على الإنترنت، إن "المجر تلقت الضمانات التي طلبتها بشأن أمن الطاقة في بلادنا".
انتهت مطلع العام الجديد اتفاقية لنقل الغاز مع روسيا عبر أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
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