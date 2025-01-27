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مقتل 70 إرهابياً شمال شرق نيجيريا

أفراد من الجيش النيجيري (أرشيفية)
28 يناير 2025 01:14

أبوجا (وكالات)

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قتل 70 إرهابياً في عمليات استهدفت جماعة «بوكو حرام» الإرهابية في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا. وأوضح مدير قسم الإعلام بوزارة الدفاع النيجيرية إدوارد بوبا في بيان، أن الجيش نفذ عمليات ضد «بوكو حرام» في منطقة تومبكتو وأسفرت عن مقتل 70 إرهابياً، من بينهم 3 من قادة التنظيم، مشيراً إلى وفاة 22 جندياً وإصابة عدد كبير خلال الاشتباكات.
وقال بوبا إن القوات الحكومية أسقطت أيضاً طائرات مسيَّرة أطلقها الإرهابيون.
وينشط مسلحو جماعة بوكو حرام وتنظيم «داعش» الإرهابي، ولاية غرب أفريقيا، بشكل رئيس في ولاية بورنو، ويستهدفون قوات الأمن والمدنيين في تمرد قالت الأمم المتحدة إنه أسفر عن مقتل 350 ألف شخص تقريباً حتى أواخر عام 2020، ونزوح عشرات الآلاف.

نيجيريا
مكافحة الإرهاب
الجيش النيجيري
بوكو حرام
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