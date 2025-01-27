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أميركا تكشف عن أول تفش لسلالة من إنفلونزا الطيور

عينات للكشف عن إنفلونزا الطيور
27 يناير 2025 21:26

أميركا تكشف عن أول تفش لسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور
أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أوردت تقارير عن أول تفش لفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة (إتش5إن9) بين الدواجن في مزرعة للبط في كاليفورنيا.
وذكر تقرير، رفعته السلطات الأميركية إلى المنظمة التي مقرها باريس، إنها اكتشفت سلالة (إتش5إن1) الأكثر شيوعا في نفس المزرعة بمقاطعة "ميرسيد" في ولاية كاليفورنيا.
وأضافت السلطات أنه جرى إعدام ما يقرب من 119 ألف طائر في المزرعة بحلول الثاني من ديسمبر الماضي.
وانتشرت إنفلونزا الطيور في مختلف أنحاء العالم في السنوات الماضية، مما أدى إلى إعدام مئات الملايين من الدواجن. كما انتقلت إلى عشرات الأنواع من الثدييات، بما في ذلك الأبقار في الولايات المتحدة، وأودت بحياة شخص في ولاية لويزيانا الأميركية.
كانت السلالة، التي تسببت في معظم الأضرار خلال السنوات الماضية هي (إتش5إن1). أما (إتش5إن9)، فهي أكثر ندرة.
وقالت وزارة الزراعة الأميركية، في التقرير المقدم إلى المنظمة "هذه هي أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور (إتش5إن9) بين الدواجن في الولايات المتحدة".

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المصدر: رويترز
إنفلونزا الطيور
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