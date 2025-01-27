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«مفوضية اللاجئين» تدعو لمساعدة النازحين السوريين للعودة إلى ديارهم

سوريون ينتظرون عند معبر حدودي لدخول البلاد (رويترز)
28 يناير 2025 01:14

جنيف (الاتحاد)

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دعا فيليبو جراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة لمساعدة السوريين في إعادة بناء بلدهم ودعم النازحين السوريين في العودة إلى ديارهم.
وقالت مفوضية اللاجئين في جنيف في بيان أصدرته أمس، بعد اختتام جراندي زيارة إلى سوريا إن أكثر من نصف مليون لاجئ سوري عادوا منذ شهر سبتمبر الماضي، بما في ذلك 200 ألف بعد 8 ديسمبر، بالإضافة إلى ذلك عاد ما يقرب من 600 ألف شخص نزحوا داخل سوريا إلى ديارهم منذ ذلك الحين، بينما لا يزال 7.4 مليون سوري مشردين داخل البلاد، وهناك أكثر من 6 ملايين لاجئ سوري في جميع أنحاء العالم.
وأشار البيان إلى أن الأزمة الإنسانية لا تزال قائمة والأسر تواجه صعوبات هائلة.
وكان جراندي قد أجرى في دمشق مناقشات ركزت على أفضل السبل لدعم السوريين العائدين إلى ديارهم كما التقى بالعائدين عند المعابر الحدودية الرئيسة وتحدث مع الأسر التي وصفت الحقائق القاسية التي واجهتها عند عودتها وحاجتها إلى الدعم العاجل حتى تتمكن من لم شملها مع أسرها والبدء في إعادة بناء حياتها.
وأكد جراندي أن رفع العقوبات سيعمل كمحفز حيوي للتعافي، ويمهد الطريق أمام عودة المزيد من السوريين إلى ديارهم.

مفوضية اللاجئين
مفوضية شؤون اللاجئين
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فيليبو جراندي
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