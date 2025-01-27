بريطانيا ترصد إصابة بشرية "نادرة" بإنفلونزا الطيور

أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، تسجيل إصابة بشرية "نادرة" بانفلونزا الطيور في إنكلترا.

وقالت الوكالة، في بيان "إن انتقال فيروس انفلونزا الطيور من الطيور إلى البشر نادر ولم يحدث إلا مرات محدودة في المملكة المتحدة".

وجاء في البيان أن الشخص أصيب بالعدوى في مزرعة بوسط إنكلترا حيث كان على احتكاك "مطول بعدد كبير من الطيور المصابة".

وتوصف حالته بـ"الجيدة" وهو يعالج في وحدة رعاية الأمراض المعدية.

ووفقا للوكالة، فإن "الخطر على الناس ضئيل جدا"، مؤكدة أنه لم "يثبت" انتقال الفيروس بين البشر.

و"حُدِّد" جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمصاب، وقالت الوكالة إنها اقترحت "تقديم علاج مضاد للفيروسات للأشخاص الذين كانوا الأكثر عرضة للتأثر" بالفيروس.

وتقول الوكالة إن هذه سلالة مختلفة عن تلك المنتشرة بين الثدييات والطيور في الولايات المتحدة.

وسجلت، مطلع يناير، أول وفاة بشرية مرتبطة بإنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة. وكانت سن المصاب فوق ال65 ويعاني أمراضا أخرى، وهو أول حالة خطيرة لإصابة بشرية بفيروس H5N1 تسجل في الولايات المتحدة.