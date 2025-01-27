مقتل 22 جنديا جراء هجوم إرهابي في نيجيريا

قال إدوارد بوبا المتحدث باسم الجيش النيجيري إن ما لا يقل عن 22 جنديا قتلوا وأصيب آخرون في شمال شرق البلاد بعد أن نشر إرهابيون عبوات ناسفة وانتحاريين لصد هجمات الجيش.

وذكر الجيش النيجيري، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، أنه شن هجوما على الإرهابيين في شمال شرق البلاد قبل عشرة أيام وقتل أكثر من 70 مسلحا بينهم ثلاثة قادة.

وقال بوبا إن القوات الحكومية أسقطت أيضا طائرات مسيرة أطلقها المتشددون.

وينشط عناصر جماعة بوكو حرام المتطرفة وعناصر مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي بشكل رئيسي في ولاية بورنو ويستهدفون قوات الأمن والمدنيين، ما أسفر بحسب الأمم المتحدة، عن مقتل 350 ألف شخص تقريبا حتى آواخر عام 2020 ونزوح عشرات الآلاف.

وقالت مصادر أمنية وسكان محليون إن متشددين قتلوا يوم الجمعة 20 جنديا نيجيريا على الأقل، بينهم قائد، في هجوم على قاعدة للجيش في بلدة نائية بولاية بورنو.