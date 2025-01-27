غوتيريش يدين الهجوم على المستشفى السعودي في الفاشر

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدّة" الهجوم على المستشفى السعودي في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان والذي أسفر عن مقتل 70 شخصا الجمعة، حسبما أفاد المتحدث باسمه الاثنين.

وقال ستيفان دوجاريك إنّ "هذا الهجوم، الذي ضرب المستشفى الوحيد الذي لا يزال يعمل في أكبر مدينة في دارفور... يترك النظام الصحي في حالة يُرثى لها".

وأضاف المتحدث أنّ "الأمين العام يؤكد أنّه، بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب احترام الجرحى والمرضى، وكذلك العاملين في المجال الطبي والمرافق الطبية، وحمايتهم بشكل دائم".

وأسفر الهجوم، الذي استهدف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر، إعن مقتل 70 شخصا وإصابة 19 آخرين بين المرضى ومرافقيهم، وفقا لمدير العام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس.