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ترامب: "مايكروسوفت" مهتمة بالاستحواذ على "تيك توك"

"تيك توك"
28 يناير 2025 07:30

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن شركة مايكروسوفت تعد واحدة من الشركات الأميركية التي تسعى للاستحواذ على تطبيق "تيك توك" الشهير، للمساعدة في تفادي حظر فعلي يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في أبريل  المقبل.
وأجاب ترامب على سؤال من الصحفيين عما إذا كانت مايكروسوفت من بين الشركات المهتمة بإعادة هيكلة ملكية تيك توك قائلا: "أعتقد نعم". وأضاف أن شركات أخرى أبدت اهتمامها بشراء تيك توك، لكنه لم يقدم قائمة بأسمائها. وقال ترامب: "أحب المزادات لأنك تحصل على أفضل الصفقات"، وذلك أثناء حديثه مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان" أثناء عودته من ميامي، حيث كان يعقد مؤتمر مع أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس النواب، إلى العاصمة واشنطن. ولم ترد مايكروسوفت أو تيك توك على الفور على طلب للتعليق. وفي أحد أولى قراراته بعد توليه منصبه الأسبوع الماضي، مدد ترامب الموعد النهائي أمام تيك توك للعثور على ملكية جديدة ترضي الحكومة لمدة 75 يوما، من 19 يناير حتى 4 أبريل.

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المصدر: وكالات
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تيك توك
مايكروسوفت
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