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قتلى في إطلاق نار بولاية إنديانا الأميركية

أفراد من الشرطة الأميركية (أرشيفية)
28 يناير 2025 08:04

قتل شخصان جراء إطلاق نار، وتوفي شخص ثالث يعتقد أنه المهاجم، في متجر في شمال ولاية إنديانا الأميركية. وأصيب ضابطا شرطة في إطلاق النار الذي وقع في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الاثنين في متجر، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم إدارة شرطة إلكهارت، جيسيكا مكبراير، خلال مؤتمر صحفي. وقالت إنه تم الإعلان عن وفاة الشخصين اللذين تم إطلاق النار عليهما داخل المتجر، وأن الضابطين "تعرضا لإطلاق نار"، لكن حالتهما مستقرة في المستشفى. وأضافت أن الشرطة تجري مقابلات مع الشهود وأنه لا يوجد خطر على العامة. ولم يتم إصدار مزيد من المعلومات على الفور. وقالت مكبراير: "إنه يوم حزين في إلكهارت". وتقع إلكهارت على بعد حوالي 24 كيلومترا شرق ساوث بند في إنديانا.

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المصدر: وكالات
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