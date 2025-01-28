عناصر الإطفاء يكافحون حرائق كبرى في أستراليا

يبذل عناصر الإطفاء في أستراليا "كل ما في وسعهم" للسيطرة على حرائق الغابات التي تجتاح مناطق ريفية في جنوب شرق البلاد، والتي أجبرت السلطات على إخلاء بلدة صغيرة، بينما لم تتسبّب في وقوع وفيات أو إصابات.



وأشعلت صاعقة رعدية مساء الاثنين عدّة حرائق في متنزه غرامبيانس الوطني، وهو عبارة عن سلسلة جبال تبعد حوالي 300 كيلومتر غرب ميلبورن عاصمة ولاية فيكتوريا.



وقال رئيس إدارة حرائق الغابات في ولاية فيكتوريا كريس هاردمان "في هذا الوقت، يخطّط عناصر الإطفاء لبذل كلّ في وسعهم لحماية السكان".



وبعد عدّة سنوات ممطرة، تشهد أستراليا واحدة من أسوأ حرائق الغابات منذ الحرائق الكارثية التي شهدتها في عامي 2019 و2020.