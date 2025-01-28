موسكو وضواحيها تسجل 3 درجات حرارة قياسية

سجلت العاصمة الروسية موسكو وضواحيها اليوم الثلاثاء 3 أرقام قياسية لارتفاع معدلات درجات الحرارة.

وقال ميخائيل ليوس الخبير في مركز «فوبوس» الروسي للأرصاد الجوية إن درجة الحرارة في موسكو وصلت صباح اليوم الثلاثاء إلى +5.5 درجة مئوية، وهذا الرَّقَم أعلى بمقدار 2.4 درجة مقارنة بالرقم القياسي لارتفاع درجة الحرارة اليومية في المدينة التي تم تسجيله قبل نحو 102 عام في 28 يناير1923.

وأضاف أن مدينة موجايسك الواقعة في ضواحي موسكو سجلت رَقَماً قياسياً جديداً لارتفاع درجات الحرارة اليومية، إذ ارتفعت درجة حرارة الهواء هناك إلى +4.4 درجة مئوية، أي إن هذا الرَّقَم تجاوز الرَّقَم القياسي لمعدل الدرجة اليومية الذي سجل في مثل هذا اليوم من السنة هناك عام 2016، الذي كان +2.6 درجة مئوية.

وسجلت مدينة كولومنا بضواحي موسكورقماً قياسياً بارتفاع معدلات الحرارة أيضاً، وتجاوزت الحرارة فيها صباح اليوم الرَّقَم القياسي لعام 2015 البالغ +3.8 درجة بمقدار 0.5 درجة.

وأعلن مركز «فوبوس» للأرصاد الجوية في وقت سابق أن الحرارة صباح يوم 27 يناير ارتفعت وحطمت الرَّقَم القياسي لدرجات الحرارة الذي تم توثيقه في مثل هذا اليوم عام 1914 أي قبل نحو 111 عاماً.