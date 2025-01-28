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ترامب يوقف القروض والمنح الاتحادية

ترامب يوقف القروض والمنح الاتحادية
28 يناير 2025 18:59

 أعلن البيت الأبيض إيقاف المنح والقروض الاتحادية بشكل مؤقت اعتباراً من اليوم الثلاثاء، فيما تبدأ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراجعة أيديولوجية شاملة لأوجه الإنفاق لديها.
ومن شأن القرار أن يؤثر على إنفاق تريليونات الدولارات، وأن يسبب اضطراباً واسع النطاق في أبحاث الرعاية الصحية وبرامج التعليم والمبادرات الأخرى.
كما أنه من المفترض كذلك أن يتم إيقاف المنح التي تم منحها ولكن لم يتم إنفاقها. وقالت مذكرة صادرة عن ماثيو فايث، القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض: «استخدام الموارد الاتحادية لتعزيز سياسات الهندسة الاجتماعية الخضراء الجديدة، إهدار لأموال دافعي الضرائب التي لا تحسن الحياة اليومية لمن نخدمهم».

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المصدر: د ب أ
دونالد ترامب
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