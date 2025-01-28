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ماكرون يعلن عن عملية تجديد تستغرق عدة سنوات لمتحف اللوفر

ماكرون يعلن عن عملية تجديد تستغرق عدة سنوات لمتحف اللوفر
28 يناير 2025 21:25

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء إن لوحة الموناليزا ستنتقل إلى غرفة جديدة مخصصة لها داخل متحف اللوفر، والذي قال إنه ستجرى له تجديدات واسعة النطاق تشمل توسيعاً وتحديثاً يتطلب سنوات لإتمامه. وقال ماكرون في خطاب ألقاه من الغرفة التي تعرض فيها الموناليزا داخل المتحف، إن التجديدات ستشمل مدخلاً جديداً بالقرب من نهر السين، سيفتتح بحلول عام 2031، بالإضافة إلى إنشاء غرف تحت الأرض.
ولم يكشف ماكرون عن تكلفة هذه التحديثات التي يتوقع أن تصل إلى مئات الملايين من اليوروهات، بهدف تحديث المتحف الأكثر زيارة في العالم والذي يعاني من الازدحام والمرافق القديمة. ويعود آخر تجديد رئيس للمتحف إلى ثمانينيات القرن الماضي ، عندما تم الكشف عن الهرم الزجاجي الشهير. واليوم، أصبح المتحف لا يتماشى مع المعايير الدولية. 

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المصدر: د ب أ
متحف اللوفر
إيمانويل ماكرون
اللوفر
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