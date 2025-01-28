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إنقاذ 3000 شخص في بحري الشمال والبلطيق العام الماضي

أرشيفية
29 يناير 2025 01:08

كوكسهافن/ ألمانيا (د ب أ)

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أفادت جمعية الإنقاذ البحري الألمانية في مدينة كوكسهافن، شمالي ألمانيا، أمس، بأن فرق الإغاثة البحرية تمكنت على مدى العام الماضي من إنقاذ نحو 3000 شخص في بحري الشمال والبلطيق.
وأوضحت الجمعية أن من بين هؤلاء الأشخاص، هناك نحو 500 شخص كانوا يواجهون أزمة في البحر أو خطراً من نوع آخر.
وذكرت الجمعية أن فرق الإنقاذ تم استدعاؤها للتدخل نحو 1800 مرة في العام الماضي، لافتة إلى أن إحدى أوسع عملياتها كانت تتمثل في التعامل مع حادثة حريق ناقلة النفط «أنيكا» في بحر البلطيق نهاية شهر أكتوبر الماضي، حيث أنقذ المتطوعون سبعة بحارة وساعدوا في إطفاء الحريق.

بحر البلطيق
البلطيق
ألمانيا
بحر الشمال
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