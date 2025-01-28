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الأردن يطلق جسراً جوياً لنقل المساعدات إلى غزة

شاحنة محملة بمساعدات لدى دخولها غزة (رويترز)
29 يناير 2025 01:08

عمان (وكالات) 

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بدأت أمس 16 مروحية عسكرية نقل عشرين طناً من المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية من الأردن إلى داخل قطاع غزة المدمر جراء حرب استمرت أكثر من 15 شهراً، في إطار جسر جوي سيستمر ثمانية أيام.
وانطلقت المروحيات، وبينها اثنتان من إيطاليا فيما البقية لسلاح الجو الملكي الأردني، من مستودعات الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية في منطقة الغباوي في محافظة الزرقاء على بعد نحو 30 كلم شمال شرق عمان.
وستنقل هذه المساعدات إلى «معبر القرارة» في غزة ويقع شرقي القطاع في خان يونس على أن يتم تسليمها إلى موظفي برنامج الغذاء العالمي ليقوم بتوزيعها على أهالي القطاع.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في مؤتمر صحافي قبيل انطلاق المروحيات «إن هذا الجسر الإنساني سيستمر لمدة ثمانية أيام بمعدل 16 مروحية يومياً يقوم بها سلاح الجو الملكي بالتشارك مع دول صديقة واليوم تشارك مروحيتان من إيطاليا».
وأضاف أن الجسر الجوي يأتي بالتزامن مع عودة مئات الآلاف إلى شمال القطاع ومن أجل التخفيف عنهم، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة يعيش حالة مرعبة من الدمار والمعاناة، وبحاجة إلى المزيد من المساعدات.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على إعادة نشر بعثة مدنية لمراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، وفقاً لما أعلنته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. وقالت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في منشور على منصة «إكس»، إن إعادة نشر البعثة في المعبر، ستتيح خروج عدد من المصابين من غزة لتلقي الرعاية الطبية.

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