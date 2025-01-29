بعد تهديدات ترامب.. كولومبيا تستقبل مهاجرين على متن رحلات عسكرية

هبطت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الكولومبية الثلاثاء في بوجوتا وعلى متنهما أكثر من 200 مهاجر، غالبيتهم من النساء والأطفال قادمتان من الولايات المتحدة الأميركية.



واستؤنفت الرحلات بعد أزمة دبلوماسية اندلعت خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقدمت أدلة حول كيفية تعامل إدارة ترامب مع الدول التي تعرقل خطط الترحيل واسعة النطاق للمهاجرين الذين دخلوا بشكل غير قانوني.



وكان الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو رفض في البداية استقبال طائرتين عسكريتين أميركيتين تقلان مهاجرين، مما دفع ترامب إلى التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصادرات الكولومبية وفرض عقوبات أخرى، إلا أن بوجوتا تراجعت عن موقفها، وأعلنت أنها ستستقبل المهاجرين، ولكن على متن رحلات عسكرية كولومبية.