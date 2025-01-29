ترامب يطلب من ماسك إعادة رائدي فضاء تابعين لناسا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إنه طلب من شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك إعادة اثنين من رواد الفضاء التابعين لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) من محطة الفضاء الدولية، واللذين كانا من المقرر بالفعل أن يعودا على متن كبسولة لسبيس إكس في مارس.



وقال ماسك في وقت سابق من أمس الثلاثاء إن ترامب طلب منه إعادة رائدي الفضاء "في أقرب وقت ممكن"، مما يعني تعديلاً لخطة ناسا الحالية لإعادتهما في أواخر مارس. وأضاف ماسك "سنفعل ذلك".





وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال "لقد طلبت للتو من إيلون ماسك وسبيس إكس الذهاب وإعادة رائدي الفضاء الشجاعين اللذين تخلت إدارة بايدن فعلياً عنهما في الفضاء. إنهما ينتظران منذ أشهر في محطة الفضاء الدولية. سيتحرك إيلون قريباً. ونأمل أن يكون الجميع بأمان. حظ سعيد إيلون!!!".





