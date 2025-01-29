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شولتس يحذر من فرض قيود على حق اللجوء في ألمانيا

شولتس يحذر من فرض قيود على حق اللجوء في ألمانيا
29 يناير 2025 19:03

 حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من فرض قيود على حق اللجوء، وذلك قبل تصويت البرلمان على طلبين من الاتحاد المسيحي (الذي يتزعم المعارضة في البلاد) لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا.
وفي بيان حكومي أدلى به في البرلمان، قال شولتس، اليوم الأربعاء، على خلفية هجوم الطعن القاتل في مدينة أشافنبورج في أواخر الأسبوع الماضي «إن حق اللجوء مكون ثابت من نظامنا القانوني ونظام قيمنا. لا يجوز لنا المساس به».
تجدر الإشارة إلى أن هجوم أشافنبورج الذي نفذه طالب لجوء أفغاني مريض نفسياً يوم الأربعاء الماضي وأسفر عن مقتل شخصين، تسبب في تأجيج النقاش الوطني حول سياسة الهجرة وذلك في أوج الحملة الانتخابية الحالية.
  وشدد شولتس على أنه لا ينبغي لهذا الأمر أن يتكرر أبدا، وأردف: «ولا ينبغي السماح لهذا الأمر أن يحدث مرة أخرى أبدا وخصوصاً في ألمانيا».
واختتم شولتس تصريحاته قائلاً إنه عندما يجري النقاش داخل البرلمان الألماني، بعد 80 عاماً على تحرير معسكر أوشفيتس، حول اللجوء والنزوح والهجرة والصعوبات المرتبطة بها، فإن هذا النقاش يجب أن يتضمن أيضاً التأكيد على الالتزام بحق اللجوء للأشخاص المضطهدين سياسياً.

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المصدر: د ب أ
ألمانيا
أولاف شولتس
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