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البرلمان الألماني يقر اقتراحاً بشأن مواجهة الهجرة

البرلمان الألماني يقر اقتراحاً بشأن مواجهة الهجرة
29 يناير 2025 22:12

نجح فريدريش ميرتس أبرز المرشحين لقيادة ألمانيا اليوم الأربعاء في الحصول على تأييد البرلمان لاقتراح يدعو إلى شن حملة صارمة على الهجرة تشمل رفض طالبي اللجوء على الحدود البرية للبلاد.
ولم يتضح بعد من صوت لصالح القرار، لكن الحزب الديمقراطي الاجتماعي بقيادة المستشار أولاف شولتس وحزب الخضر عارضاه في وقت سابق.
ومن المرجح أن المقترح قد أُقر بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا المنتمي إلى أقصى اليمين إضافة إلى أحزاب أخرى لديها عدد أقل من المقاعد.
وتمثل الخطوة مغامرة خطيرة بالنسبة لميرتس، وهو زعيم كتلة المعارضة من التيار المحافظ والمكونة من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، قبل الانتخابات المقررة في 23 فبراير، إذ تسمح له بأخذ زمام المبادرة فيما يتعلق بسياسة الهجرة لكنها تعني أيضا تجاوز تقليد راسخ بعدم التعاون مع اليمين المتطرف.

 

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المصدر: رويترز
ألمانيا
البرلمان الألماني
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