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واشنطن تأمر موظفيها بمغادرة الكونغو الديموقراطية

واشنطن تأمر موظفيها بمغادرة الكونغو الديموقراطية
29 يناير 2025 22:32

 أمرت الولايات المتحدة الأربعاء موظفيها غير الأساسيين بمغادرة جمهورية الكونغو الديموقراطية بعد أن دخل مسلحون مدعومون من رواندا مدينة غوما الرئيسية في شرق البلاد، ما دفع متظاهرين غاضبين إلى مهاجمة سفارات غربية. وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنها «أمرت بمغادرة موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وجميع أفراد عائلاتهم المؤهلين»، مشيرة إلى التظاهرات وانعدام الأمن بشكل عام.
وجددت الخارجية توصيتها للأميركيين بعدم السفر إلى البلاد.
في وقت سابق الأربعاء، أكدت الخارجية الأميركية اندلاع احتجاجات عنيفة قرب «منشآت حكومية أميركية متعددة» في كينشاسا وسفارات دول أخرى في اليوم السابق.

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