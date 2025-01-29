موسكو تؤكد استمرار الحوار مع دمشق

موسكو (الاتحاد، وكالات)

أكدت روسيا، أمس، أهمية الحفاظ على حوار دائم مع السلطات السورية، مشددة على أنها ستواصل انتهاج هذه السياسة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من التزامها بالشراكة الاستراتيجية مع دمشق.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي عقب زيارة وفد وزاري روسي رفيع المستوى إلى سوريا، حيث أجرى مباحثات موسعة مع الإدارة السورية الجديدة، ركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي في المرحلة الحالية.

وأوضح بيسكوف أن موسكو تعتبر هذه الاتصالات ضرورة دائمة، إذ تعكس التفاهم المتبادل والرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية.

وفي سياق آخر، رفض بيسكوف التعليق على تقارير غير مؤكدة تفيد بوجود مطالبات سورية بتعويضات من روسيا، مؤكداً أن «موسكو تركز على تعزيز التعاون البناء مع دمشق».