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سوريا.. 18 قتيلاً ومصاباً بانفجار مخلفات الحرب في دير الزور والسويداء

الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي (أرشيفية)
30 يناير 2025 01:18

دمشق (الاتحاد، وكالات)

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قُتل وأُصيب 11 شخصاً في محافظة دير الزور بانفجارات جديدة لألغام من مخلفات الحرب، في حين أكد الدفاع المدني السوري استمرار جهوده لإزالة الذخائر غير المنفجرة، معلناً التخلص من أكثر من ألف ذخيرة. 
وقال الدفاع المدني: إن رجلاً لقي حتفه، وأُصيب عشرة مدنيين آخرين بجروح، بعضها بليغة، إثر ثلاثة انفجارات متفرقة لألغام من مخلفات الحرب.
ووقعت هذه الانفجارات في محيط قرى «كباجب، والعشارة، وحوايج شامية» بريف دير الزور، أمس الأول. 
كما قتل 7 أشخاص وأُصيب 7 آخرون، بانفجار مجهول استهدف سيارة تقلهم في «بادية الحماد» شرقي محافظة السويداء. وأفادت وسائل إعلام محلية أن الحادثة وقعت أمس الأول، عندما كان الضحايا والمصابين يتنقلون بسيارة في «بادية الحماد»، نحو 150 كم شرقي السويداء.

السويداء
الحرب السورية
دير الزور
محافظة السويداء
سوريا
الأزمة السورية
الدفاع المدني
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