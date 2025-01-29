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إسرائيل تهدم 10 منازل ومصلى في الضفة والقدس

آليات إسرائيلية تهدم أملاكاً لفلسطينيين في الضفة (أرشيفية)
30 يناير 2025 01:18

رام الله (الاتحاد)

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هدمت الآليات الإسرائيلية، أمس، 10 منازل، ومطعماً، ومصلى في عدة محافظات بالضفة الغربية بما فيها القدس. 
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» أن عمليات الهدم شملت 4 منازل في الخليل، و5 منازل مأهولة، وعدة أسوار في قرية «الديوك التحتا» شمال غرب مدينة أريحا، ومنزلاً مأهولاً منذ 5 سنوات في بلدة «دير بلوط» غرب سلفيت، ومطعماً مشيداً قبل 5 سنوات بمنطقة «المخرور» في «بيت جالا» ببيت لحم. 
وأشارت إلى «هدم طواقم بلدية الاحتلال مصلى التقوى، في قرية صور باهر جنوب مدينة القدس». 
ووفق الوكالة، «نفذت سلطات الاحتلال خلال العام الماضي ما مجموعه 684 عملية هدم، هدمت خلالها 903 منشآت في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، وتضرر جراء ذلك 4332 شخصاً، منهم 2320 طفلاً».

إسرائيل
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