مصر: تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه

القاهرة، عمّان (الاتحاد)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه ظلم لا يمكن أن نشارك فيه، مشيراً إلى أن بلاده عازمة على العمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوصل إلى سلام منشود قائم على حل الدولتين.

وأضاف السيسي أن «ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين لا يمكن أبداً التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري».

وفي السياق، جدد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي أمس، دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني الرافض للتهجير أو النقل خارج أراضيه.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة السفير تميم خلاف في تصريح صحفي أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير عبدالعاطي مع وفد فلسطيني برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ وعضوية مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي.

ونقل المتحدث عن عبدالعاطي تأكيده ضرورة السعي نحو التوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال إنه استعرض أمام الوفد الفلسطيني جهود بلاده الرامية لتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الزمنية الثلاث، مؤكداً استمرار اتصالات مصر بهدف تثبيت الاتفاق وضمان الالتزام ببنوده. وشدد عبدالعاطي وفق المتحدث الرسمي على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً دعم مصر للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية وأهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً.

وفي السياق، قال ملك الأردن عبدالله الثاني، أمس، إن هناك ضرورة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستدامته، مشدداً على موقف الأردن الراسخ بضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ونيل حقوقهم المشروعة، وفقاً لحل الدولتين، وفق ما أوردت وكالة «بترا» الأردنية الرسمية.

وأشار ملك الأردن، خلال لقاءات عقدها في بروكسل مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي، إلى أهمية تكثيف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذراً من خطورة التصعيد في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات في القدس.