مبعوث ترامب يزور «محور نتساريم» في غزة

غزة (الاتحاد)

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أمس، أن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أنهى جولة في محور نتساريم في قطاع غزة.

ووصل ستيف ويتكوف مساء أمس الأول، إلى إسرائيل، لبحث سبل ضمان الاستمرار في تنفيذ اتفاقي غزة ولبنان. ويقوم ويتكوف بجولة في المنطقة تشمل المملكة العربية السعودية، التي اختتم زيارتها الثلاثاء، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل، حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

وفي سياق آخر، قال نتنياهو، أمس، إن إسرائيل تلقت قائمة بأسماء 3 محتجزين من المقرر الإفراج عنهم من قطاع غزة، اليوم الخميس.

ولم يقدم مكتب نتنياهو المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت إسرائيل إن المحتجزة أربيل يهود من المقرر أن يتم إطلاق سراحها مع محتجزين آخرين.وأثارت يهود، تجاذبات سياسية بين إسرائيل وحركة «حماس» في ثاني جولات تبادل الأسرى، إذ هدّدت تل أبيب بمنع عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في شمال غزة، حتى يتم إطلاق سراحها.