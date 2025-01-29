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انتشال 59 قتيلاً من تحت الأنقاض في 24 ساعة بغزة

البحث عن ناجين تحت أنقاض منزل مدمر في دير البلح (أ ف ب)
30 يناير 2025 01:18

غزة (الاتحاد)

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أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أمس، أن طواقمها تمكنت من انتشال جثامين 59 قتيلاً من الطرقات وتحت ركام المنازل المدمرة في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية. 
وأضافت السلطات الصحية في بيان صحفي أن «عدد الضحايا منذ بدء الحرب على غزة ارتفع الى 47417 شهيداً و111571 مصاباً وما زال مئات الشهداء تحت الركام». 
من جهته، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان أن أكثر من نصف مليون نازح من أبناء الشعب الفلسطيني تمكنوا من العودة إلى محافظات غزة وذلك خلال الـ 72 ساعة الماضية. يذكر أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي استمر على غزة 470 يوماً نزح فيه الفلسطينيون قسراً وعاشوا في خيام مهترئة وما زالوا يواجهون صعوبات وعقبات في الحصول على مصادر المياه ومقومات الحياة.

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