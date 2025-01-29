تفاقم الفيضانات غرب فرنسا جراء هطول أمطار

يتوقع أن تتفاقم الفيضانات في غرب فرنسا والتي تؤثر بشكل خاص على منطقة بروتاني، بسبب منخفض إيفو الجوي الذي يتسبب بهطول أمطار غزيرة.

في مقاطعات إيل-إي-فيلان ولوار-أتلانتيك وموربيان، لا يزال تحذير أحمر بشأن ثلاثة أنهار ساريا بسبب ارتفاع منسوب المياه فيها.

ويتوقع موقع فيجيكرو «مستويات عالية جداً حتى نهاية الأسبوع» مع مستويات «قد تكون أعلى من العتبة التاريخية لفيضانات يناير 1995 على فيلان-اريدون وتلك التي حدثت في ديسمبر 1999 في أوست-اريدون».

ويتوقع أن تبلغ الفيضانات ذروتها إما «مساء أو بحلول يوم غد بحسب كمية الأمطار» التي سيحملها المنخفض الجوي إيفو، بحسب رئيس تجمع رجال الإطفاء في جنوب غرب إيل-Yي-فيلان اللفتنانت كولونيل فريديريك كاتوزينسكي.

وقال فرنسوا نويل بوفيه الوزير المنتدب لوزير الداخلية على موقع إكس «أمام هذا الوضع الاستثنائي قررت تفعيل الإجراء السريع لإعلان حالة الكارثة الطبيعية».