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هولندا: اعتقال مشتبه بهم في سرقة خوذة رومانية ذهبية نادرة

هولندا: اعتقال مشتبه بهم في سرقة خوذة رومانية ذهبية نادرة
30 يناير 2025 00:55

 ألقت السلطات الهولندية اليوم الأربعاء القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم بعد سرقة خوذة ذهبية قديمة لا تقدر بثمن تعتبر رمزاً ثقافياً لرومانيا وكانت معروضة في متحف صغير في هولندا.
 ولم تظهر أي علامة على استعادة الخوذة المعقدة التي يعود تاريخها إلى حوالي 2500 عام. 
وتسببت سرقة الخوذة وثلاث أساور ذهبية معروضة أيضا في موجات من الصدمات في عالم الفن، وأثرت بشدة على السلطات الرومانية التي اعتقدت أنها كانت تعير هذه الأشياء الثمينة إلى دولة يكون فيها أمن المتاحف أمراً مهما بدرجة كبيرة.
وقالت الشرطة الهولندية في بيان إنه سيتم استجواب المشتبه بهم و«ليس مستبعدا إجراء المزيد من الاعتقالات». ولم تقدم الشرطة مزيدا من الإيضاحات. وأعطى هذا بصيصا من الأمل لمتحف درينتس، الذي تعرض للانتقاد، بصفة خاصة من رومانيا، بسبب عدم اتخاذ إجراءات أمنية كافية.
وخوذة كوتوفينيستي هي واحدة من الكنوز الوطنية الرومانية الأكثر تبجيلاً من حضارة داسيا.
وكانت معروضة في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة لفترة مدتها ستة أشهر عندما لقد تم سرقتها.
ووصف الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس القطع الأثرية بأنها ذات «أهمية ثقافية وتاريخية استثنائية» للتراث والهوية الرومانية، وأن اختفاءها كان له «تأثير وجداني ورمزي قوي على المجتمع».

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