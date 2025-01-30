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تحطم طائرة ركاب بعد اصطدامها بمروحية فوق واشنطن

أضواء من مركبات الطوارئ في مطار ريغان الوطني في واشنطن العاصمة
30 يناير 2025 07:16

تحطمت طائرة ركاب كانت تقوم برحلة داخلية الأربعاء بعد اصطدامها بمروحية عسكرية في الجو بالقرب من مطار ريغان الوطني في واشنطن، وفق ما أفاد البيت الابيض ومسؤولون في إدارة الطيران، ما أدى إلى وقف جميع الرحلات الجوية في المنطقة. 
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لقناة "فوكس نيوز" إنه جرى إبلاغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب و"يبدو أن مروحية عسكرية اصطدمت بطائرة ركاب للرحلات الداخلية". 

 وأعلنت هيئة الطيران الاتحادية في بيان مقتضب أن طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة بي إس إيه إيرلاينز اصطدمت في الجو بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مدرج 33 في المطار.

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وقع الحادث حوالي التاسعة مساء بتوقيت واشنطن (الثانية صباحا بتوقيت جرينتش). وأوضحت الهيئة أن الطائرة كانت في رحلة قادمة من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس، مشيرة إلى أن هيئة سلامة النقل ستتولى التحقيق في الحادث.
من جهته، أعلن مطار ريغان عبر منصاته الإعلامية أن جميع عمليات الإقلاع والهبوط تم تعليقها مؤقتا. ولم يتضح على الفور حجم الضرر أو الخسائر البشرية المحتملة.
 وقالت الخطوط الجوية الأميركية لشبكة (سي إن إن) إن هناك 60 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم على متن طائرة الركاب. وأكاد اثنان من مسؤولي الدفاع الأميركيين حادث الاصطدام لمروحية تابعة للجيش الأميركي من طراز بلاك هوك (إتش60-) بطائرة ركاب بالقرب من واشنطن، الأربعاء. وأفادت قناة "إن بي سي" بانتشار جثتين على الأقل من نهر بوتوماك عقب الحادث. 

 

المصدر: وكالات
واشنطن
طائرة
طائرة ركاب
مروحية
الطيران الأميركية
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