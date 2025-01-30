وفاة متزلجين بانهيارات جليدية في جبال الألب الفرنسية

لقي خمسة متزلجين حتفهم في منطقتين منفصلتين في جبال الألب الفرنسية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية يوم الأربعاء.وفي منطقة سافوي في جبال الألب الفرنسية، لقي أربعة متزلجين نرويجيين حتفهم في منطقة فال-سيني، حسبما أفادت صحيفة "لو دوفين ليبير" ومحطة "تي إف 1"، نقلا عن السلطات المحلية.

وكانت مجموعة مكونة من سبعة متزلجين في جولة خارج المسارات المخصصة عندما جرفت انهيارات جليدية ضخمة أربعة منهم.

وتم انتشال ثلاث جثث من موقع الحادث، في حين تم نقل امرأة إلى المستشفى في جرونوبل عبر طائرة مروحية، حيث تم الإعلان عن وفاتها لاحقا. وفي حادث منفصل، لقيت متزلجة سويسرية حتفها في انهيار جليدي آخر بالقرب من فالورسين.

وذكرت صحيفة لو فيجارو أن المتزلجة كانت تسافر مع والدها وشقيقها عندما وقع الانهيار، ونجا والدها بينما تم نقل شقيقها إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وأصدرت السلطات في منطقة أوت-سافوي تحذيرا من الارتفاع الكبير في خطر الانهيارات الجليدية.

يذكر أن متزلجا بريطانيا "55 عاما" لقي حتفه في منطقة مونت بلان يوم الثلاثاء إثر انهيار جليدي.