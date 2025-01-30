الجمعة 31 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تفاصيل جديدة حول حادث تحطم الطائرة والمروحية في واشنطن

تفاصيل جديدة حول حادث تحطم الطائرة والمروحية في واشنطن
30 يناير 2025 11:18

يواجه عناصر الإسعاف الذين يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ في نهر بوتوماك إثر اصطدام طائرة نقل بمروحية في المجال الجوّي لواشنطن ظروفا "صعبة جدّا"، بحسب ما قالت السلطات، من دون تقديم حصيلة للضحايا.
وصرّح جون دونيلي، رئيس خدمة الإسعاف في واشنطن خلال مؤتمر صحافي أن "الظروف صعبة جدّا لعناصر الإسعاف"، متطرّقا إلى "صقيع" و"رياح قويّة" و"جليد" في منطقة النهر.
 
ووفقا لمصدر مطلع، أسفر الحادث عن وقوع عدة وفيات، لكن العدد الدقيق للضحايا لا يزال غير واضح، حيث تواصل فرق الإنقاذ البحث عن أي ناجين. 

ولم يعلن المسؤولون عن عدد القتلى رسمياً في الحادث. لكن السناتور روجر مارشال من كانساس، التي انطلقت الرحلة منها، أشار إلى أن كل من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم.

أخبار ذات صلة
انتشال 40 جثة من الماء بعد تصادم طائرتين في اشنطن
المحققون يسعون لانتشال طائرتي واشنطن

وسقطت المروحية العسكرية وطائرة النقل اللتان اصطدمتا مساء الأربعاء قرب واشنطن في نهر بوتوماك حيث عمليات الإسعاف والإنقاذ جارية، بحسب ما أعلنت رئيسة بلدية المدينة مورييل بويزر.

وخلال إحاطة إعلامية أقيمت في مطار "رونالد-ريجان" قالت رئيسة البلدية إن المروحية التي كانت تجري رحلة تدريبية كان على متنها ثلاثة عسكريين.

ولم ترد معلومات فورية عن سبب الاصطدام، فيما تم تعليق جميع عمليات الإقلاع والهبوط في المطار، بينما حلقت طائرات مروحية تابعة لوكالات إنفاذ القانون فوق الموقع. كما أطلقت قوارب إنقاذ مطاطية في نهر بوتوماك من نقطة على طول طريق جورج واشنطن السريع، شمال المطار، ونصب المسعفون أبراج إضاءة على الشاطئ لإنارة المنطقة القريبة من موقع الحادث. ويقوم ما لا يقل عن ستة قوارب بتمشيط المياه باستخدام كشافات البحث.

 

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
واشنطن
تحطم مروحية
تحطم طائرة
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
اليوم 10:23
إيقاف 6 لاعبين لارتباطهم بشبكة تلاعب في بلجيكا
الرياضة
إيقاف 6 لاعبين لارتباطهم بشبكة تلاعب في بلجيكا
اليوم 22:35
أبوظبي
علوم الدار
توقعات الطقس ليوم غد
اليوم 22:34
جماهير سلتيك تواجه خطر المنع في مباراة بايرن ميونيخ
الرياضة
جماهير سلتيك تواجه خطر المنع في مباراة بايرن ميونيخ
اليوم 22:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©