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قتلى بهجوم في شرق أوكرانيا

آثار قصف على مدينة أوديسا
30 يناير 2025 17:48

قُتل أربعة أشخاص على الأقل في هجوم بمسيّرات استهدف مدنا في أنحاء أوكرانيا بينها مدينة سومي الواقعة شرقا، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.
وأظهرت مشاهد، نشرتها خدمات الطوارئ، عناصر الإنقاذ يبحثون عن ناجين بين الأنقاض مستخدمين مصابيح مثبتة على رؤوسهم.
وكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، على منصات التواصل الاجتماعي "إنها مأساة مروعة".
وقال دميتري لوبينتس أمين المظالم لحقوق الإنسان في أوكرنيا إن أربعة أشخاص قُتلوا وجُرح تسعة آخرون بينهم طفل في سومي.
وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن 81 مسّيرة استخدمت في الهجوم.
وأسقطت وحدات الدفاع الجوي 37 من تلك المسيّرات في مناطق مختلفة من بينها سومي وقرب العاصمة كييف.
وفي منطقة أوديسا الجنوبية الواقعة على البحر الأسود، قال مسؤولون إن مسيّرات استهدفت مدينة "إزمايل" الساحلية، أحد مراكز التصدير الأوكرانية المهمة.

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المصدر: وكالات
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