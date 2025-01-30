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ارتفاع عدد قتلى القصف على أوكرانيا

آثار قصف على مدينة أوديسا
30 يناير 2025 21:55

قُتل ثمانية أشخاص على الأقل في هجوم بمسيّرات استهدف أنحاء عدة من أوكرانيا بينها مدينة سومي الواقعة في شرق البلاد، بحسب ما أعلن مكتب المدّعي العام المحلي اليوم الخميس.
وأظهرت مشاهد، نشرتها خدمات الطوارئ، عناصر الإنقاذ يبحثون عن ناجين بين الأنقاض مستخدمين مصابيح مثبتة على رؤوسهم.
وكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، على منصات التواصل الاجتماعي "إنها مأساة مروّعة".
وأفاد المدعي العام الأوكراني بأنّ الهجوم أوقع ثمانية قتلى بينهم ثلاث أزواج تتراوح أعمارهم بين 61 و74 عاما.
كما قُتل رجل مسنّ آخر وامرأة تبلغ من العمر 37 عاما وأصيبت طفلتها البالغة ثمانية أعوام بجروح، بحسب مكتب المدعي العام في سومي.
كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل أربعة أشخاص في القصف.
وتقع سومي على الحدود مع روسيا في شمال شرق أوكرانيا.
وفي منطقة أوديسا الجنوبية الواقعة على البحر الأسود، قال مسؤولون إن مسيّرات استهدفت مدينة "إزمايل" الساحلية، أحد مراكز التصدير الأوكرانية المهمة.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
مدينة سومي
أوديسا
قصف
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