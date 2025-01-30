الإنتربول: اعتقال 45 مطلوباً في أفريقيا

باريس (وكالات)

قالت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، أمس، إنها اعتقلت 45 شخصاً في غرب أفريقيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية في عمليات تستهدف مكافحة الاتجار بالمخدرات وتمويل الإرهاب.

وذكرت الإنتربول، أن من بين المعتقلين شخصاً يشتبه في انتمائه لتنظيم «داعش» الإرهابي ضُبط على الحدود بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وآخر من شمال أفريقيا يشتبه في أنه كان يسعى إلى السفر عبر أوروبا للانضمام إلى «داعش».

وأضافت المنظمة أن عملياتها أسفرت أيضاً عن ضبط كمية من المخدرات تزيد قيمتها على 50 مليون دولار في الرأس الأخضر، بالإضافة إلى 10 أطنان من الأقراص المخدرة في بوركينا فاسو.