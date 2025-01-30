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الأمم المتحدة تشكل مجموعة عمل لتنسيق إزالة ركام الحرب في غزة

آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
31 يناير 2025 01:19

غزة (الاتحاد)

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بدأت المنظمات الدولية وعدد من الجهات المانحة، النظر في خطط المساعدات والبرامج التمويلية والإنمائية التي يتعين إطلاقها في غزة، لمواجهة التحديات الهائلة التي خلفتها العمليات العسكرية على مدار قرابة 15 شهراً من الحرب التي تسببت بمعاناة إنسانية غير مسبوقة. 
ويكمن أحد أبرز هذه التحديات، في عملية إزالة وتنظيف الركام ومخلفات الحرب الهائلة الناجمة عن تدمير أحياء ومناطق سكنية كاملة وأغلبية مؤسسات البنى التحتية في أرجاء القطاع، بما في ذلك مئات المدارس والمستشفيات وقطاعات المال والاقتصاد والزراعة والصناعة والإنتاج وغيرها.
وفي إطار ولاياتها الإنسانية والإنمائية في الأراضي الفلسطينية، شددت الأمم المتحدة على أن إزالة ركام الحرب وإعادة الإعمار في غزة تتطلب تعاوناً دولياً وجهوداً تنسيقية مشتركة، تسهم في تعزيز مواجهة جملة التحديات الهائلة لهذه العملية، وهو ما يستدعي حلولاً مبتكرة ودعماً دولياً مستداماً لإعادة البناء في القطاع، ما يعيد الأمل والحياة الطبيعية لسكانه المنكوبين.

الأمم المتحدة
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