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روسيا تردّ على تهديد ترامب بفرض رسوم على "بريكس"

رجل يمر بجانب شعار قمة دول "بريكس" في روسيا
31 يناير 2025 17:52

قللت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، من شأن تهديد كرره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على مجموعة دول "بريكس" إذا أنشأت عملتها الخاصة قائلة إنه لا توجد خطة لمثل هذه الخطوة.
وحذر ترامب، أمس الخميس، الدول الأعضاء في مجموعة بريكس من استبدال عملة أخرى مكان الدولار الأميركي كعملة احتياطي أجنبي، مكررا التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة الذي سبق أن أطلقه بعد أسابيع من فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي.
لكن  دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قال إن مجموعة بريكس، وروسيا عضو فيها، لا تتحدث عن إنشاء عملتها الخاصة بل عن مجرد إنشاء منصات استثمارية مشتركة.
وقال بيسكوف للصحفيين "هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها ترامب بمثل هذه التصريحات، ولا جديد. أصدر تصريحات مثل هذه من قبل، حين كان رئيسا منتخبا".
وأضاف "المسألة هي أن مجموعة بريكس لا تتحدث عن إنشاء عملة مشتركة، ولم تفعل ذلك قط. تتحدث مجموعة بريكس عن إنشاء منصات استثمارية مشتركة جديدة تسمح بالاستثمارات المشتركة في بلدان ثالثة، واستثمارات متبادلة وهكذا".
ومضى يقول "في كل الاحتمالات، ربما يتعين على الخبراء الأميركيين شرح قائمة أولويات بريكس بتفصيل أكبر للسيد ترامب".
وقال الكرملين في ديسمبر الماضي إن أي محاولة أميركية لإجبار الدول على استخدام الدولار ستأتي بنتائج عكسية، بعد أن وجه ترامب التهديد نفسه لمجموعة بريكس.

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المصدر: رويترز
مجموعة بريكس
رسوم جمركية
دونالد ترامب
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