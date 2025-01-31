السبت 1 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انتشال 40 جثة من الماء بعد تصادم طائرتين في اشنطن

انتشال 40 جثة من الماء بعد تصادم طائرتين في اشنطن
31 يناير 2025 18:46

 قال مسؤول بجهاز إنفاذ القانون بالولايات المتحدة الأميركية إن أكثر من 40 جثة تم انتشالها من الماء بعد تصادم طائرتين فى أجواء العاصمة واشنطن. 
وصباح اليوم كان هناك جهود انتشال الطائرتين اللتين اصطدمتا في واشنطن في حادث أسفر عن مقتل 67 شخصاً، وأثار تساؤلات بشأن سلامة الطيران في العاصمة الأميركية.
وقالت إدارة الإطفاء في واشنطن، إن الغواصين، وبعد انتشال ما يسمى بالصندوقين الأسودين لطائرة أميركان إيرلاينز التي تحطمت في نهر بوتوماك، بعد اصطدامها بطائرة هليكوبتر بلاك هوك تابعة للجيش يوم الأربعاء، يهدفون إلى مواصلة «الانتشال» والعثور على المزيد من القطع اليوم الجمعة.

أخبار ذات صلة
البنتاجون يستعد لنشر ألف جندي لتعزيز حملة ترامب ضد الهجرة
العثور على الصندوق الأسود للمروحية في حادث واشنطن
المصدر: رويترز
واشنطن
أميركا
تصادم طائرتين
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
31 يناير 2025
«سجوى» نجمة اليوم الثاني في «الشراع الدولية لجمال الخيل العربية»
الرياضة
«سجوى» نجمة اليوم الثاني في «الشراع الدولية لجمال الخيل العربية»
اليوم 14:19
جويري «بديل» واهي في مارسيليا
الرياضة
جويري «بديل» واهي في مارسيليا
اليوم 14:05
«ملاح» العطية يتعرض لـ«حادث خطير»
الرياضة
«ملاح» العطية يتعرض لـ«حادث خطير»
اليوم 13:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©